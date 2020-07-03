Смерть 18-летней россиянки, блогерши Насти Тропицель (Анастасия Зубрина) стала неожиданностью для многих. Девушка называла себя миллионершей и радовалась жизни, но любимое увлечение обернулось для нее трагедией.

Смерть 18-летней россиянки, блогерши Насти Тропицель (Анастасия Зубрина) стала неожиданностью для многих. Девушка называла себя миллионершей и радовалась жизни, но любимое увлечение обернулось для нее трагедией.Мама Тропицель опубликовала на своей странице в Instagram видео, снятое за два часа до роковой аварии. По словам женщины, ничего не предвещало беды.На опубликованных кадрах видно, что девушка вместе со своим молодым человеком Виктором едет на спортивном мотоцикле. Настя Тропицель была в качестве пассажира и улыбалась, фиксируя происходящее на видео.Мама погибшей рассказала, что день, когда случилось ДТП, начинался прекрасно, светило солнце, а у нее была мысль позвонить дочери и спросить, как у той дела и настроение. Дело в том, что перед смертью блогерша поссорилась со своим отцом. Женщина призналась, что так и не позвонила дочери, о чем очень жалеет.Трагическая авария с участием блогерши-миллионерши из России произошла на Бали 21 июня. Настя Тропицель разбилась на мотоцикле, который приобрела буквально за несколько дней до ДТП.