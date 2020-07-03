Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась к следственным органам Татарстана. Она попросил проверить мужчину, которого обвинили в насилии над полуторагодовалой дочерью, на причастность к подобным преступлениям по отношению к другим детям.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась к следственным органам Татарстана. Она попросил проверить мужчину, которого обвинили в насилии над полуторагодовалой дочерью, на причастность к подобным преступлениям по отношению к другим детям.Ситуация в семье жителя Бугульмы привлекла внимание омбудсмена после того, как мужчину, обвиняемого в насилии над ребенком, оправдал суд. В поддержку сожителя выступила мать семейства, хотя сам мужчина признался, что действительно надругался над девочкой.Позже оправдательный приговор районного суда отменил верховный суд Татарстана. Уголовное дело вернули на новое рассмотрение."Надеюсь, теперь будут даны однозначные ответы на вопросы, от разрешения которых напрямую зависит жизнь и здоровье маленького ребенка, – написала Кузнеуова в Instagram. – Возмущение и наше, и многих людей абсолютно понятно. Я благодарю прокуратуру, коллегу-уполномоченного в регионе за оперативную реакцию".Омбудсмен призвала правоохранителей подойти к разбирательству со всей серьезностью и принимать решения по всей строгости закона. Дело в том, что в семье подозреваемого воспитываются еще двое старших детей. По словам Кузнецовой, органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних должны принять все меры, чтобы защитить этих детей."Мы считаем необходимым обратиться в следственный комитет с целью проверки возможного жестокого обращения и насилия по отношению к другим детям, проживающим в семье", – заявила. омбудсмен подчеркнула: наказание для тех, кто совершает преступления в отношении детей, должно быть неотвратимо.Как сообщалось ранее, инцидент с участием полуторагодовалой девочки произошел в октябре 2019 года. Ребенка доставили в больницу с кровотечением. Врачи обнаружили у малышки травмы, характерные для сексуального насилия. Отец девочки сначала сказал, что поранил дочь, когда менял ей подгузник, а потом признался, что действительно надругался над ней. Однако он отметил, что сделал это не ради сексуального удовлетворения, а из-за того, что "просто психанул" после ссоры с сожительницей. В апреле Бугульминский суд оправдал мужчину, сочтя доказательства его вины недостаточными. Гособвинение обжаловало это решение.