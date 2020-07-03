Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова пошутила о своем дальнейшем трудоустройстве, напомнив членам ЦИК о предстоящей совместной работе. Так она прокомментировала слова замглавы комиссии Николая Булаева о том, что полномочия действующего состава ЦИК истекают в 2021 году.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова пошутила о своем дальнейшем трудоустройстве, напомнив членам ЦИК о предстоящей совместной работе. Так она прокомментировала слова замглавы комиссии Николая Булаева о том, что полномочия действующего состава ЦИК истекают в марте 2021 года."Несмотря на то, что меня в разных (социальных – ред.) сетях и в Ватикан направляли то ли послом, то ли мамой римской, и в Совет Федерации, мы с вами спокойно (работаем – ред.), еще у нас огромные кампании, – цитирует Памфилову ТАСС. – Мы с вами должны еще очень хорошо поработать все вместе".Булаев отметил, что нынешний состав ЦИК принимал участие в организации "редчайшего события" – голосования по изменениям в Конституцию РФ. По его мнению, члены комиссии в этой связи испытывают "чувство сопричастности и ответственности".Памфилова же заметила, что текущему составу Центризбиркома предстоит "еще ой-ой-ой сколько поработать".Ранее в эфире канала "Россия 24" Памфилова заявила, что голосование по вопросу поправок в Конституцию прошло максимально демократично. По ее словам, ЦИК не получал жалоб, требующих рассмотрения комиссией.