В Москве завершилась сдача первых ЕГЭ. Сегодня это были литература, география и информатика. В столице единые госэкзамены сдают более 80 тысяч человек, из них 64 тысячи - выпускники нынешнего года.

В Москве завершилась сдача первых ЕГЭ. Сегодня это были литература, география и информатика. В столице единые госэкзамены сдают более 80 тысяч человек, из них 64 тысячи — выпускники нынешнего года.Организовано 382 пункта приема ЕГЭ. Свои особенности наложила пандемия. До начала экзамена аудитории были продезинфицированы, на входе всем измеряли температуру, а чтобы избежать скопления людей в здания пускали по графику.При рассадке соблюдалась безопасная дистанция. Дети могли надеть маски и перчатки, но по желанию, а для учителей средства защиты были обязательны.Все 30 тысяч сотрудников перед ЕГЭ сдали тесты на коронавирус. Вот что рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова: "Нет ни одного сотрудника с такой инфекцией, допущенного к приему экзамена. Дети, которые болеют коронавирусом или находятся под карантином, сегодня не смогут сдать экзамен, но у нас есть резервные дни, в которые они могут реализовать свое право".