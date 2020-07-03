В России стоит совершенная система мониторинга радиационной обстановки и она не фиксировала никаких чрезвычайных ситуаций. Кроме того, судя по отчету МАГАТЭ, повышение радиации на Балтике, о котором писали СМИ, не несет никакой угрозы для здоровья. Об этом завил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В России стоит совершенная система мониторинга радиационной обстановки и она не фиксировала никаких чрезвычайных ситуаций. Кроме того, судя по отчету МАГАТЭ, повышение радиации на Балтике, о котором писали СМИ, не несет никакой угрозы для здоровья. Об этом завил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет агентство "Интерфакс".Напомним, 23 июня станция мониторинга в Швеции зафиксировала повышение концентрации изотопов цезий-134, цезий-137 и рутений-103. Точный источник этих веществ неизвестен. Он может находиться на территории самой Швеции, Дании, Финляндии, стран Балтии или в районе Санкт-Петербурга.Впрочем, специалисты Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний отмечают, что изотопы, скорее всего, имеют гражданское, а не военное происхождение.