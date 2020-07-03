Россия ведет переговоры с другими странами по вопросу открытия границ, но пока конкретных решений не принято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия ведет переговоры с другими странами по вопросу открытия границ, но пока конкретных решений не принято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков​​​.Он отметил, что ситуация на границе России с несколькими государствами СНГ, где из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом находится большое число иностранцев, непростая, однако российская сторона делает все возможное для координации своих действий с партнерами из этих стран, передает РИА Новости.