В США задержали вероятную сообщницу опального финансиста и банкира Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Она, по версии следствия, помогала совращать несовершеннолетних девушек. Правда, сама Максвелл свою вину отрицает.

В США задержали вероятную сообщницу опального финансиста и банкира Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Она, по версии следствия, помогала совращать несовершеннолетних девушек. Правда, сама Максвелл свою вину отрицает.58-летняя Гислейн Максвелл — светская львица, дочь медиамагната с огромным списком влиятельных друзей. А теперь еще и соучастница по громкому делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Ей предъявили обвинение сразу по 6 пунктам. Максимально возможный срок заключения – 35 лет."Это происходило с 1994 по 1997 года. Максвелл помогала Джеффри Эпштейну приводить девочек, которым не исполнилось и 14 лет, в его дом. И было много, очень много жертв, которые подверглись насилию с их стороны в этом особняке", — рассказала адвокат по уголовным делам, юрист CBS News Рикки Климан.У пары была отработанная схема поиска. Сначала Максвелл пыталась подружиться с девушками. Затем звала в кафе или в кино. Затем, как бы невзначай, заводила беседы на сексуальные темы. Потом с помощью давления склоняла несовершеннолетнюю жертву к близости. Правда, как считают в полиции, Максвелл не только "прорабатывала" будущий объект с помощью бесед, но и лично присутствовала, а иногда даже и участвовала в самом совращении."Максвелл соблазняла несовершеннолетних девушек, заставляя их доверять себе, а затем отправляла их напрямую в ловушку, которую они заранее готовили с Эпштейном. Она притворялась порядочной женщиной, которой можно доверять. Все это время она склоняла их к сексуальному насилию", — сообщила исполняющая обязанности прокурора США по южному округу Нью-Йорка Одри Стросс.Замешанным в эту историю оказался и член королевской семьи — герцог Йоркский Эндрю, второй сын королевы Елизаветы. Американские правоохранители недавно хотели допросить его по делу Эпштейна. Принц долго дружил с опальным финансистом. Однако показания давать отказался.Эксперты не исключают, что теперь он все же может быть допрошен. Только уже не в качестве свидетеля."Это будет зависеть от того, какие доказательства следователи еще обнаружат. Либо получат показания тех, кто уже участвовал в сговоре, либо начнут новые допросы, как это было с Максвелл. Так что его статус свидетеля может изменится", — считает партнер в Hinshaw & Culbertson LLP Дэвид Вайнштейн.Дело Эпштейна тянется с 2005 года. Тогда во Флориде в суд впервые обратилась мама несовершеннолетней и сообщила, что финансист надругался над ее дочерью. Позднее к этим обвинениям присоединились и другие женщины. В итоге, по данным следствия, Эпштейн привел в свой особняк, где и совершал насильственные действия, более 40 девочек. В 2019 году он покончил с собой в одной из тюрем Нью-Йорка, причем, есть подозрения, что ему помогли уйти из жизни. Ведь следствие не закончено: правоохранители ищут его сообщников, среди которых могут быть очень богатые и влиятельные люди.