Злоумышленник продал чужое транспортное средство, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратилась 72-летняя местная жительница. Со слов потерпевшей, она передала своему знакомому легковой автомобиль для проведения ремонта. Несколько раз женщина обращалась к мужчине, чтобы забрать транспортное средство, однако последний находил различные предлоги, чтобы не отдавать машину, а затем стал скрываться.Позже пенсионерка написала заявление в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 420 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Школьной улице задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник продал чужое транспортное средство, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ«Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18