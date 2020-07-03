Половина опрошенных россиян готова пойти на снижение зарплаты при трудоустройстве, выяснил исследовательский центр портала Superjob.ru.

Половина опрошенных россиян готова пойти на снижение зарплаты при трудоустройстве, выяснил исследовательский центр портала Superjob.ru.Около 16% из них согласны на снижение зарплатных ожиданий на 5%, еще 23% готовы получать на 10% меньше, чем планировали, а 4% респондентов согласны на снижение зарплаты на 15% и 20%. И 2% россиян готовы снижение зарплаты сразу на 25% ради получения работы.В среднем ради трудоустройства россияне согласны снизить ожидаемый доход на 10%. Мужчины готовы уступить в зарплате 10,9% ради получения работы, женщины — 9%.Жители России с большой зарплатой (от 80 тысяч в месяц) легче соглашаются на снижение зарплатных ожиданий и готовы получать на 10,6% меньше ради получения работы.Из опрошенных безработные легче соглашаются на меньшую зарплату — 52% против 43% среди ищущих работу, не увольняясь с предыдущей. Среднестатистический безработный готов получать зарплату на 10,5% меньше работающих. А имеющий работу согласен потерять лишь 9,4% от своей зарплаты.По данным Минтруда, с конца марта к началу июля в России официально потеряли работу 3 миллиона 718 тысяч граждан, а принято на работу — 3 миллиона 36 тысяч граждан. "Сейчас принимают на работу почти по 300 тысяч человек еженедельно", - заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании.Правительство РФ направит свыше 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Эти деньги получат регионы на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников. Планируется увеличение рабочих мест в строительстве, в агропромышленном комплексе, в транспортных компаниях, ЖКХ, в социальных службах по уходу за пожилыми. На предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, предлагается организовать для них дополнительную временную работу. Такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек.