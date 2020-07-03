Пока цена нефти на мировых рынках остается ниже цены, по которой сверстан бюджет-2020, правительство восполняет недостающие доходы продажей валюты из Фонда национального благосостояния и за счет размещения новых государственных займов.

Пока цена нефти на мировых рынках остается ниже цены, по которой сверстан бюджет-2020, правительство восполняет недостающие доходы продажей валюты из Фонда национального благосостояния и за счет размещения новых государственных займов.Минфин России объявил о планах удвоить сумму размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) — с 2,3 триллиона до 5 триллионов рублей в 2020 году."Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него", — пояснил заместитель министра финансов Владимир Колычев.Гособлигации на внешних рынках пока не планируется размещать. Россия сможет полностью закрыть потребности бюджета, не прибегая к внешним заимствованиям в 2020 году, заявил ранее замминистра финансов Тимур Максимов.Общая стоимость антикризисных мер уже превысила 3,3 триллиона рублей: 2,5 миллиона рабочих мест удалось поддержать в рамках антикризисного пакета. И хотя большая часть мер поддержки отменяется уже с 1 июля правительство планирует увеличить расходы федерального бюджета страны в 2020 году на 1,8 триллиона рублей, заявил днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.В этом случае расходы вырастут на 9% и будут достаточны для антикризисного плана и плана восстановления, и выполнения запланированных бюджетных обязательств. Кабмин готовит поправки в Бюджетный кодекс для включения в расходы бюджета национальный план восстановления экономики стоимостью свыше 5 триллионов рублей.До пандемии российский бюджет-2020 был утвержден с доходами 20,38 триллиона рублей, расходами в 19,5 триллиона рублей. Бюджетный профицит в 2020 году планировался на уровне 876 миллиарда рублей. При этом ВВП должен был составить 112,863 триллиона рублей, инфляция — 3%.