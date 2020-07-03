Президент РФ Владимир Путин выразил свои глубокие соболезнования действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в связи с утратой его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Глава государства сделал это по телефону.

Президент РФ Владимир Путин выразил свои глубокие соболезнования действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в связи с утратой его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Глава государства сделал это по телефону, о чем сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Нурмагомедов-старший скончался в одной из столичных госпиталей на 58 году жизни в результате кровоизлияния в мозг. Сообщалось, что незадолго до смерти у него фиксировалось улучшение самочувствия, однако оно оказалось непродолжительным. У отца Хабиба возникли осложнения с сердцем и головным мозгом, и если состояние сердца нормализовать удалось, то предотвратить кровоизлияние не получилось.Вскоре стало известно, что Абдулманап будет похоронен в дагестанском селе Кироваул. Глава населенного пункта Илья Хазиев заявил, что семья заслуженного тренера России приняла решение отказаться от проведения массовых похорон. Это связано с угрозой распространения коронавируса. В прощальной процедуре примет участие только узкий круг близких родственников."Приехал глава района и братья Нурмагомедовы и сказали, что делать соболезнования запрещено, а массовых похорон не будет, — цитирует его ТАСС. — В их семье многие переболели коронавирусом, поэтому они решили отказаться от массовых похорон. Будут только самые близкие родственники, человек десять".По словам же Хазиева, тело Абдулманапа Нурмагомедова будет доставлено из Москвы в село уже в пятницу. Планируется, что это произойдет около 22 часов. "Если задержек не произойдет, то похороны состоятся после 10 часов вечера. Если не получится, то тогда завтра утром".