Новый штамм вируса свиного гриппа, который был обнаружен в Китае, обладает высоким потенциалом для развития новой пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию.

Новый штамм вируса свиного гриппа, который был обнаружен в Китае, обладает высоким потенциалом для развития новой пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Эксперт предупредил, что новый вирус G4 EA H1N1 чрезвычайно заразен и может вызывать более тяжелые симптомы, чем другие вирусы гриппа, проникая в организм воздушно-капельным путем.По мнению Лебедева, для предотвращения новой эпидемии надо обследовать работников свиноферм и отслеживать циркуляцию вируса среди животных.Лебедев сообщил, что обследования работников свиноферм показали, что у 10,4% имеются антитела. Антител не нашли у тех, кто не контактировал со свиньями.Он также отметил, что в лабораторных условиях пока не наблюдалось передачи вируса от человека к человеку.