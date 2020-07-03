Это показала проверка. Специалисты проверили земельный участок сельхозназначения в Александрове в связи с обращением инициативной группы «Народный патруль». На месте обнаружили

Это показала проверка. Специалисты проверили земельный участок сельхозназначения в Александрове в связи с обращением инициативной группы «Народный патруль». На месте обнаружили подтопление и захламление земель мусором с полигона ТБО. Водоотводную канаву переполняли стекающими со свалки дождевые, талые и другие стоки с частью отходов. Эксперты отобрали восемь образцов почвы. Лаборатория выявила превышение норматива тяжелых металлов, а