Россия приняла решение снова открыть посольство в Ливии, которое возглавит временный поверенный в делах Джамшед Болтаев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со спикером ливийской Палаты представителей Агилой Салехом.

Россия приняла решение снова открыть посольство в Ливии, которое возглавит временный поверенный в делах Джамшед Болтаев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со спикером ливийской Палаты представителей Агилой Салехом.Кроме того, Россия поддерживает предложение немедленно прекратить боевые действия в Ливии и начать диалог между враждующими сторонами, пишет агентство "Интерфакс". По мнению Сергея Лаврова, конфликт в стране не может быть разрешен военным путем, все противоречия должны быть урегулированы за столом переговоров.Салех, в свою очередь, назвал Россию эффективным посредником в разрешении международных кризисов.Напомним, сейчас Ливия фактически разделена на две части. Одну контролирует Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сарраджа. Вторую – Ливийская национальная армия и ее командующий Халифа Хафтар.