В пятницу ФК Оренбург направил своему ближайшему сопернику казанскому Рубину письмо с просьбой перенести матч с 5 июля на 19. Это связано с недавней вспышкой коронавирусной инфекции в составе оренбуржцев.

В пятницу ФК "Оренбург" направил своему ближайшему сопернику казанскому "Рубину" письмо с просьбой перенести матч с 5 июля на 19. Это связано с недавней вспышкой коронавирусной инфекции в составе оренбуржцев.В Казани подтвердили факт обращения "Оренбурга", сообщает РИА Новости. Однако решение о переносе еще не принято, и "Рубин" продолжает подготовку к воскресному матчу.В казанском клубы ссылаются на отсутствие распоряжения Роспотребнадзора. Пока "Оренбургу" не запрещено выходить на поле в Казани, поэтому говорить о переносе пока преждевременно.