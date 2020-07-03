Курс рубля в пятницу, 3 июля, растет на торгах Московской биржи второй день подряд. Доллар подешевел на 14 копеек - до 70,4 рубля, евро – на 18 копеек до 79,15 рубля, согласно данным торгов к 10:20 мск.

Курс рубля в пятницу, 3 июля, растет на торгах Московской биржи второй день подряд. Доллар подешевел на 14 копеек — до 70,4 рубля, евро – на 18 копеек до 79,15 рубля, согласно данным торгов к 10:20 мск.Рубль поддерживают стабильные цены на нефть и продажа валюты Минфином через ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. Согласно данным торгов в Лондоне к 10:20 мск, за бочку европейской нефти Brent дают 42,67 доллара, что на 30 центов выше, чем сутками ранее на этот момент. Баррель американской WTI стоит 40,19 доллара (+7 центов за сутки).Российские фондовые индексы почти не меняются. Индекс МосБиржи, рублевой стоимости российских акций, 3 июля вырос на 0,14% в первые полчаса торгов, индекс РТС, долларовой стоимости акций, снизился на 0,04%.Накануне была опубликована статистика по рынку труда США – рост количества рабочих мест превзошел ожидания аналитиков, но уже более недели в США, крупнейшей экономике мира, фиксируется и рекордное количество заболевших коронавирусом. Поэтому доллар заметно не вырос на валютных рынках, а валюты развивающихся экономик оказались под давлением из-за угрозы нового глобального спада, который может начаться в США."Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в умеренный минус ввиду отступления американских площадок и от максимумов дня накануне, а также коррекции нефтяных цен в пятницу", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Сильные окончательные данные по деловой активности сектора услуг Европы за июнь могут придать рынкам импульс к росту. "Но в целом неделя, вероятно, завершится без значительных движений", — отметила Кожухова.