Свои идеи глава надзорного ведомства высказала в интервью телеканалу Россия 24. Главным критерием эффективности обновленной системы, по мнению Поповой, должно стать приобщение детей к регулярному питанию в школьных столовых

Свои идеи глава надзорного ведомства высказала в интервью телеканалу "Россия 24". Главным критерием эффективности обновленной системы, по мнению Поповой, должно стать приобщение детей к регулярному питанию в школьных столовыхГлава Роспотребнадзора Анна Попова дала каналу "Россия 24", где рассказала об актуальных проблемах сферы организации питания учащихся. По словам Поповой, сейчас дети в школах съедают не всю пищу, которую готовят для них в столовых. Это привело к появлению понятия "индекс несъедаемости". Преобразования в системе стоит направить на приобщение учащихся к школьным завтракам и обедам.Осуществить задачу можно, если учитывать в работе особенности субъектов страны. "Например, дети в Якутии не пьют молоко, это никогда не было принято в их семьях. Там нет такого стада, которое бы давало молоко. А дети в Арктике, когда полгода ночь, должны получать большее количество витамина D. И мы сделали примерные рационы, адаптированные к каждому региону", – сообщила руководитель Роспотребнадзора.Также Попова предложила привлечь ресторатора Аркадия Новикова к процессу реорганизации системы школьного питания. Новиков признал, что работа в данной сфере предполагает серьезную ответственность. Бизнесмен отметил, что рацион учащихся должен быть одновременно как вкусным, так и полезным. Это сочетание позволит повысить популярность школьных блюд.Пример эффективной системы организации питания учащихся в настоящее время можно наблюдать в Москве. В столице изменения сферы проводились по всем направлениям, начиная от повышения контроля качества продуктов и заканчивая реконструкцией обеденных залов в образовательных учреждениях. Теперь в московских школах для детей открыты не просто столовые, а настоящие тематические рестораны с интересным набором блюд. Важно, что все преобразования в столице проводились с учетом пожеланий родителей и детей.Ранее в Роспотребнадзоре подготовили новые методические рекомендации по организации школьного горячего питания. Они направлены в первую очередь на профилактику и снижение рисков формирования патологий ЖКТ, эндокринной системы, развития сердечно-сосудистых заболеваний и избыточной массы тела. Кроме того, авторы документа уделили внимание вопросам формирования и корректировки пищевых привычек школьников.