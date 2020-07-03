Министр просвещения РФ дал старт долгожданной сдаче государственных экзаменов. Перед их началом Сергей Кравцов показали школу № 1 в Белокурихе. Он лично проверил исполнение рекомендаций Роспотребнадзора по санитарной безопасности.

Глава Минпросвещения РФ дал старт долгожданной сдаче государственных экзаменов. Перед их началом Сергей Кравцов показали школу № 1 в Белокурихе. Он лично проверил исполнение рекомендаций Роспотребнадзора по санитарной безопасности. Подготовкой учебного заведения министр остался доволен, сообщает ГТРК "Алтай", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Кроме того, глава ведомства посетил памятный знак, посвященный пребыванию "Артека" в Алтайском крае в годы войны. К слову, в этом году исполняется 75-лет со дня окончания самой длинной смены в Белокурихе.Идея создания на Алтае центра "Артек-Сибирь" появилась несколько лет назад. По планам, он сможет принимать за смену порядка двух тысяч детей от семи до семнадцати лет. Место, где будет располагаться будущий лагерь, региональные власти уже определили."Сегодня мы осмотрим площадку сибирского "Артека". Здесь богатая история. Возрождение лагеря станет хорошим знаком, и он будет отличной оздоровительной площадкой", — рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.