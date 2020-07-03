В пятницу 3 июля стало известно, что Юрий Шатунов выиграл суд по делу об авторских правах на песни группы Ласковый май. Претензию к исполнителю предъявила Честная музыка, которая в 2016-м стала владелицей композиций.

В пятницу 3 июля стало известно, что Юрий Шатунов выиграл суд по делу об авторских правах на песни группы "Ласковый май". Претензию к исполнителю предъявила "Честная музыка", которая в 2016-м стала владелицей композиций.Компания настаивала на том, что никто не имеет права исполнять песни легендарной группы 90-х, так как она является единственным правообладателем интеллектуальной собственности. Фирма приобрела треки "Ласкового мая" у некого предпринимателя Руслана Филатова. Однако все оказалось не так просто с юридической точки зрения.Адвокат Юрия Шатунова заявила, что подопечный никогда не отказывался от права на владение композициями и не подписывал соответствующих документов. Юрист была уверена, что нужно вообще аннулировать сделку "Честной музыки" с бизнесменом.В итоге суд встал на сторону артиста и признал договор недействительным. Следовательно, теперь Юрий Шатунов может и дальше спокойно петь треки культовой группы 90-х.27 Янв 2020 в 2:14 PSTОднако адвокат музыканта заявила, что подзащитный не хочет останавливаться на достигнутом. Артист планирует вновь пойти в суд, чтобы на этот раз пресечь незаконную деятельность "Честной музыки" и заодно потребовать моральной и финансовой компенсации.Напомним, продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин предостерегал Юрия Шатунова от поражения в суде. Он настаивал, что певец проиграет разбирательство и будет платить огромные штрафы.