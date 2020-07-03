«Ростелеком» полностью подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2020), который в этом году начался 29 июня. Экзамены проходят

«Ростелеком» полностью подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2020), который в этом году начался 29 июня. Экзамены проходят во всех субъектах Российской Федерации, а также в 80 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за ЕГЭ-2020 в более 5 тыс. ППЭ задействовано