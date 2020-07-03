Мальчик так и не вышел из комы

Вечером 2 июля, так и не выйдя из комы, скончался 9-летний Дима Куропаткин, которого 28 мая сбили на пешеходном переходе на Нижней Дуброве во Владимире.Напомним, вечером 28 мая в районе 8-ЮЗ произошла авария, в результате которой 9-летний ребёнок сразу же впал в кому. По информации УМВД России по Владимирской области, около 21.00 недалеко от дома №19 на улице Нижняя Дуброва 44-летний водитель «Шкоды» на высокой скорости сбил школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу.Врачи всеми силами боролись за жизнь мальчика, ему сделали трансплантацию мозга, а мама ребёнка обращалась за помощью на 1 канал, где его обещали перевезти в московскую больницу, однако спасти Диму Куропаткина так и не удалось.