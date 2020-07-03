Ключевой темой беседы стала совместная работа по выявлению сайтов пронаркотической направленности.

В рамках мероприятий, направленных на борьбу с распространением наркотиков, во Владимирском областном доме молодежи состоялась встреча сотрудников УНК УМВД России по Владимирской области с представителями молодежного формирования «Киберпатруль». Учитывая складывающуюся на территории региона эпидемиологическую обстановку, встреча прошла в онлайн формате.В беседе приняли участие представители администрации региона, лидеры и участники добровольческого объединения «Киберпатруль» из муниципальных образований Владимирской области.Ключевой темой беседы стала совместная работа по борьбе с наркобизнесом.Сотрудники регионального Управления МВД России озвучили ключевые направления профилактических мероприятий, проводимых органами внутренних дел, отметив положительный опыт участия в них волонтеров. При участии членов волонтерского движения ежегодно выявляются сотни интернет-площадок, содержащих информацию о продаже запрещенных веществ. В дальнейшем при содействии уполномоченных органов, предпринимаются меры для их блокировки. Полицейские отметили, что положительный опыт взаимодействия обязательно будет укрепляться в будущем.Также в ходе встречи заместитель начальника УНК УМВД России по Владимирской области Андрей Левин ответил на вопросы ребят об особенностях несения службы в подразделении по борьбе с наркотиками, важности ведения здорового образа жизни и пропаганды законопослушного поведения среди подрастающего поколения.