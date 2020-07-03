Полицейский заострил внимание подростков на строгости уголовного наказания для лиц, занимающихся хранением, сбытом и перевозкой запрещенных средств и веществ...

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве провел профилактическое мероприятие антинаркотической направленности для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы. Встреча состоялась в режиме онлайн-трансляции с применением web-технологий.В начале мероприятия сотрудник 1 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Виталий Загоровский довел информацию о деятельности полиции по пресечению противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков. Он заострил внимание подростков на строгости уголовного наказания для лиц, занимающихся хранением, сбытом и перевозкой запрещенных средств и веществ. Сотрудником полиции не оставлена без внимания информация о порядке и последствиях привлечения гражданина к административной ответственности за употребление наркотиков.Виталий Загоровский призвал ребят не поддаваться на манипуляции со стороны людей, предлагающих попробовать наркотики, соблюдать грамотную и устойчивую позицию, основанную на умении твердо говорить «Нет».По окончании мероприятия ребятам представилась возможность задать вопросы полицейскому. Неподдельный интерес у подростков вызвали условия приема и прохождения службы в органах внутренних дел, а также порядок обращения в полицию по фактам совершения наркопреступлений.УНК ГУ МВД России по г. Москве