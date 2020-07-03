Хорошие девочки лишаются девственности в первую брачную ночь, плохие – при первом удобном случае, умные – два-три раза;
Хорошие девочки лишаются девственности с мужем, плохие – с пьяным одноклассником, умные – с фаллоимитатором;
Хорошие девочки дают по любви, плохие – за деньги, умные – когда сами захотят;
Хорошие девочки читают сказки, плохие – Камасутру, умные – медицинскую энциклопедию;
Хорошие девочки верят мужчинам, плохие – не верят мужчинам, умные не верят никому;
Хорошие девочки от огорчения плачут, плохие – пьют, умные отправляются по магазинам;
Хорошие девочки комплексуют по поводу размера груди, плохие – закачивают силикон, умные гордятся тем, что имеют;
Хорошие девочки вышивают крестиком, плохие – колбасятся на дискотеках, умные -
еще анекдот!