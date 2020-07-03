03.07.2020

2020-07-03 15:50:03

Сотрудники владимирской ГИБДД отмечают профессиональный праздник

За ними стоит решение важной задачи - обеспечение безопасности на дорогах 33 региона. Сегодня отмечают профессиональный праздник сотрудники ГИБДД МВД России. Структурному подразделению ведомства - 84 года.

От бдительности, профессионализма и оперативности инспекторов ГИБДД зачастую зависит чья-то жизнь. А своевременное реагирование помогает предотвратить трагедию. Уже не первый год работа по профилактике с участием пьяных водителей дает свои результаты. Количество таких случаев уменьшилось на 14 процентов. В этом году, по сравнению с прошлым, удалось не допустить роста аварийности.