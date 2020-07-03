Лишенный церковным судом сана отец Сергий (Романов) отказался покидать Среднеуральский женский монастырь. Об этом он заявил в своем видео обращении.

Лишенный церковным судом сана отец Сергий (Романов) отказался покидать Среднеуральский женский монастырь. Об этом он заявил в своем видео обращении.Сана Романов лишен за нарушение священнической присяги. Решение о лишении сана Екатеринбургский епархиальный суд направил на утверждение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщает ТАСС. Решение епархиального суда выверенное и канонически взвешенное, отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.При этом сторонники отца Сергия решения суда не признали. Они собрались у здания Екатеринбургской епархии и заявили, что останутся в захваченном монастыре вместе со своим клириком.Монастырь вернется под управление епархии мирным путем, выразил надежду председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло. Попытка Ксении Собчак снять в Среднеуральском женском монастыре сюжет завершилась столкновениями со сторонниками отца Сергия. Собчак при этом сломали нос.