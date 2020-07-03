Старший ребенок актрисы отпраздновал 12-летие. Анна Цуканова-Котт трогательно поздравила сына с днем рождения.

Старшийребенок актрисы отпраздновал 12-летие. Анна Цуканова-Котт трогательно поздравиласына с днем рождения.В личноммикроблоге знаменитость сообщила, что сегодня, 3 июля, важная для нее дата. Вэтот день 12 лет назад она впервые стала матерью. У Анны родился сын Михаил.Артисткапоздравила отпрыска, а также сообщила, что с ним у нее сложились необычныеотношения. Цуканова-Котт считает наследника лучшим другом, ведь она достаточнорано его родила, в 19 лет. Артистка общается с мальчиком на любые темы и ничегоне утаивает от него."Всеговорят, что мы выглядим как брат и сестра!" – призналась 30-летняя Анна. Артистка неможет поверить, что ее отпрыск так быстро вырос.3 Июл 2020 в 12:25 PDTНапомним, АннаЦуканова-Котт замужем за режиссером Александром Коттом. Артистка и постановщикпознакомились на съемках. Анне на тот момент было всего 15 лет. Позже винтервью актриса признавалась, что сразу влюбилась в Александра. Именно радилюбимого она решила поступить в Щукинское училище.Пара началавстречаться, когда девушке исполнилось 18 лет. Через год после начала отношенийАнна Цуканова-Котт родила избраннику сына Михаила. Котту на тот момент было 35лет. В 2018-м актриса подарила режиссеру дочь Лею. Отметим, что знаменитостирасписались в ЗАГСе только в 2019 году. Пышное торжество деятели кино неустраивали.