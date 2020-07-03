На оправдательный приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой надеется Союз журналистов России. Председатель Союза Владимир Соловьев подчеркнул, что надежда опирается на мнение многочисленных независимых экспертов-филологов, которые считают, что в словах Светланы Прокопьевой не было оправдания терроризма.

На оправдательный приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой надеется Союз журналистов России. Председатель Союза Владимир Соловьев подчеркнул, что надежда опирается на мнение многочисленных независимых экспертов-филологов, которые считают, что в словах Светланы Прокопьевой не было оправдания терроризма.По мнению Владимира Соловьева, запрошенный прокуратурой шестилетний срок заключения для журналистки является необоснованным, а требования запрета на профессию сроком на четыре года – вообще чем-то запредельным. "Мне кажется, что требование запретить заниматься журналистской профессией вообще выдвигается впервые", — цитирует Соловьева "Интерфакс"."Светлана Прокопьева — очень правильный, честный человек, который искренне старается понять произошедшее, проанализировать, предупредить, чтобы такие ситуации не повторялись. И конечно, ни в коем случае она не оправдывает терроризм", — продолжил глава Союза журналистов.Оглашение приговора псковской журналистке планируется на 12 часов 6 июля. Она обвиняется по статье 205.2 Уголовного кодекса России. Прокуратура считает, что Прокопьева "умышленно, желая наступления событий", подготовила аудиозапись передачи на радио "Эхо Москвы" и на сайте в ноябре 2018 года. В программе журналистка анализировала совершенный в России теракт и высказывала свои оценки действий террористов. 20 сентября 2019 года следствие предъявило ей обвинение. А уже в декабре уголовное дело Прокопьевой было возвращено прокуратурой для дополнительного расследования, но в марте 2020 года обвинительное заключение утвердило надзорное ведомство.Адвокаты защиты указали следствию и прокуратуре на противоречия в двух психолого-лингвистических экспертизах, которые приложены к делу. Защита настаивает на полном оправдании Светланы Прокопьевой.