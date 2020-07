Президент США Дональд Трамп заявил, что его политическому оппоненту, представителю демократической партии Джо Байдену, стоило бы пройти тест на умственные способности. Однако Байден, по мнению Трампа, рискует с не справиться с проверкой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его политическому оппоненту, представителю демократической партии Джо Байдену, стоило бы пройти тест на умственные способности. Однако Байден, по мнению Трампа, рискует с не справиться с проверкой."Он не сможет пройти тот тест, который я прошел без проблем, – написал американский лидер в Twitter. – Он должен попробовать".He cannot pass the test I “aced”. He should give it a try!!! https://t.co/4U6pny2D6y— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020Ранее Байден заявил, что с нетерпением ждет осени, чтобы продемонстрировать свои интеллектуальные способности в дебатах с Трампом."Я проходил тесты, и регулярно продолжаю их проходить. Слушайте, вы все увидите, на что я способен", – заявил политик.Трамп не раз высказывался об интеллектуальном уровне своих оппонентов, не стесняясь в выражениях. Байден, впрочем, аналогично высказывался в отношении Трампа, отмечая, что президент "едва ли умен".Выборы президента пройдут в США в ноябре 2020 года. 77-летний Джо Байден – основной конкурент Трампа. Если представитель Демократической партии одержит победу, он станет самым пожилым американским президентом.