На две недели ушел на самоизоляцию сенатор от Рязанской области Игорь Морозов. Сданный 2 июля им тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным. Заболевание проходит почти без симптомов, отметил 63-летний Морозов. Единственное, что у сенатора до 37,2 градусов выросла температура тела.

На две недели ушел на самоизоляцию сенатор от Рязанской области Игорь Морозов. Сданный 2 июля им тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным. Заболевание проходит почти без симптомов, отметил 63-летний Морозов. Единственное, что у сенатора до 37,2 градусов выросла температура тела.Игорь Морозов начал предложенный врачами курс лечения, добавляет "Интерфакс".Сенатор обратился через Facebook к своим коллегам, друзьям и единомышленникам, с которыми он общался или пересекался за последние две недели, чтобы они тоже сдали тест на коронавирус. "Только вместе и сообща мы сможем его победить!", — подчеркнул на своей страничке в соцсети рязанский сенатор.Морозов представляет Рязанскую область в Совфеде с 2012 года. Он зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.В мае 2020 года Валентина Матвиенко заявила, что коронавирусом переболело пятеро сенаторов и часть аппарата Совета Федерации. Она отметила, что тяжелых форм у сенаторов не было. Все они уже выздоровели. Также коронавирусом переболел глава российского правительства Михаил Мишустин.