03.07.2020

2020-07-03 08:55:04

Умер мальчик, сбитый на Нижней Дуброве во Владимире

Дима Куропаткин, попавший под машину 28 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Нижняя Дуброва во Владимире, скончался в больнице, сообщают владимирские СМИ.

Все это время ребенок находился в коме. У него начался отек мозга. Медики делали все возможное, чтобы спасти Диме жизнь. К лечению мальчика были привлечены столичные специалисты - они в в формате видеоконференции дали владимирским коллегам рекомендации и согласились с выбранной тактикой лечения.

Напомним, ДТП произошло 28 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Нижняя Дуброва. Мальчика, сбил 44-летний водитель Шкоды . Дима переходил дорогу без сопровождения взрослых.