Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19.Как сообщает пресс-служба ведомства, правила направлены на создание безопасных условий деятельности учреждений. В число образовательных организаций входят детские сады, школы, оздоровительные лагеря, учреждения дополнительного образования, игровых комнат. Отмечается, что санитарно-эпидемиологические правила будут действовать до 1 января 2021 года.У детей и взрослых будут фиксировать термометрию с занесением показателей в специальный журнал. Людей с признаками ОРВИ будут изолировать. Будет соблюдаться социальная дистанция, детей из разных групп, классов и отрядов постараются максимально разобщить. Детские игрушки должны проходить ежедневную дезинфекцию.В числе правил есть рекомендация, согласно которой нужно проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе или в помещении, которое закреплено за одним классом или группой. Под исключение попадают физкультурные залы, кабинеты физики, химии, ИЗО.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о высоком риске новой пандемии свиного гриппа. Инфекция чрезвычайно опасна и может вызывать тяжелые симптомы.