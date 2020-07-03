Утренняя пробка на Большой Нижегородской. Во Владимире около 6:15 утра произошло тройное ДТП с двумя легковушками и большегрузом. Из-за этой аварии добраться до центра из Доброго было сложно.

Утренняя пробка на Большой Нижегородской. Во Владимире около 6:15 утра произошло тройное ДТП с двумя легковушками и большегрузом. Из-за этой аварии добраться до центра из Доброго было сложно. Фура перегородила 3 полосы. Водителям приходилось искать пути объезда. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «МАЗ» осуществлял разворот. Увидев, что большегруз пытается совершить манёвр, водитель автомобиля «Шевроле»