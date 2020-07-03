В Белгороде арестован местный бизнесмен, его обвиняют в двойном убийстве. По предварительной версии оперативников, преступление произошло на почве ревности. Молодую чиновницу из местного департамента образования и ее друга жестоко убил во время совместного застолья 40-летний предприниматель.

В Белгороде арестован местный бизнесмен, его обвиняют в двойном убийстве. По предварительной версии оперативников, преступление произошло на почве ревности. Молодую чиновницу из местного департамента образования и ее друга жестоко убил во время совместного застолья 40-летний предприниматель.Эти кадры сделаны во время первых следственных действий в белгородской квартире. На столе после буйного праздника — тарелки и кружки. В комнате — тела погибших. В наручниках и салатовой футболке — 40-летний Константин Кокунько. Он единственный, кто знает все детали страшного происшествия. Кокунько — обвиняемый в двойном убийстве своей возлюбленной и ее друга. Полицейские задержали мужчину, что называется, по горячим следам.Поводом для убийства, судя по всему, стала ревность. По версии следствия, в ночь на 28 июня компания отмечала праздник. Когда Кокунько остался с девушкой вдвоем на кухне, они поссорились, и мужчина в гневе стал душить свою возлюбленную, а потом и вовсе схватился за нож. Случилось это, судя по всему, из-за слишком откровенного общения дамы с другим мужчиной. Как считают правоохранители, после расправы над женщиной Кокунько зашел в комнату, где спал обидчик, и нанес ему несколько ножевых ран, от которых тот погиб."Тогда я еще не осознавал. Осознал, когда уже проснулся, потому что понял, что натворил очень очень-очень нехорошее дело", — говорит подозреваемый в убийстве.А пока Кокунько находился в нетрезвом состоянии, он решил спрятать улики: забрал все, на чем могли остаться его следы, а также орудие преступления — кухонный нож — и скрылся. Оперативники нашли все улики и установили личности жертв – это 30-летняя Карина Захарова, сотрудница департамента образования Белгородской области, и 34-летний Станислав Шестак, работник местной теплоэнергетической компании."Следствием предъявлено обвинение подозреваемому в совершении убийства двух лиц. Следствие подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщил следователь по особо важным делам Следственного управления СК России по Белгородской области Максим Кашников.Во время избрания меры пресечения Кокунько выглядел спокойным, будто уже не раз бывал на скамье подсудимых. Но на самом деле к уголовной ответственности его привлекли впервые — и сразу по тяжкой статье. Отрицать вину в двойном убийстве подозреваемый не стал. Зачем-то он заявил, что выпил всего пару бутылок пива и был абсолютно трезв. И не возражал против помещения его в следственный изолятор. Также Кокунько заявил, что согласен сотрудничать со следствием.Во время заседания ходатайство следователя не стал оспаривать и адвокат обвиняемого. Такое единодушие участников судебного процесса стало единственным решением: Кокунько проведет в СИЗО минимум два месяца. За двойное убийство ему грозит пожизненный срок.