В нескольких российских регионах в ближайшие дни будет наблюдаться экстремальная жара и сильнейшие грозы.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до +27 °С.В беседе с Российской газетой она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.Осадки местами возможны и в субботу, будет ещё жарче. В воскресенье, 5 июля, осадков будет меньше, а жара усилится.В понедельник, 6 июля, солнечно, без осадков. Днём воздух прогреется до +31 °С.Также сообщается, что в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае аномально жарко — в выходные там до +30 °С и выше.