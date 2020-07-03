Указ о введении на территории Иркутской области режима ЧС из-за лесных пожаров подписал врио губернатора Игорь Кобзев. Тушить огонь в труднодоступных местах будет прибывший из Красноярска самолёт-амфибия БЕ-200ЧС. Из Республики Тыва направлены 50 пожарных парашютистов и десантников.

Указ о введении на территории Иркутской области режима ЧС из-за лесных пожаров подписал врио губернатора Игорь Кобзев. Об этом передает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Введенные меры единогласно поддержаны всеми муниципалитетами. Также глава региона принял решение приостановить деятельность арендаторов и передать всю технику в распоряжение министерства лесного комплекса. В Минобороны в ближайшее время будет направлен запрос с просьбой предоставить региону самолёты для тушения лесных пожаров. Сегодня в область уже прибыл из Красноярска самолёт-амфибия БЕ-200ЧС.В помощь иркутским спасателям из Республики Тыва направлены 50 пожарных парашютистов и десантников. Еще 35 человек привлечены из федерального резерва Авиалесоохраны, рассказал на пресс-конференции исполняющий обязанности министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренёв.На сегодня огнем охвачено почти 54 тысячи гектаров. В основном это лес в труднодоступных местах. Именно туда направлены авиация МЧС России и самолёт-амфибия. Прогноз Росгидромета обещает засушливую погоду и грозы. Пока — до 20 июля. Так что пожароопасная обстановка в регионе сохраняется, сказал Дмитрий Петренёв.