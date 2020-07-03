От шести до двенадцати лет лишения свободы может грозить 30-летней целительнице, убедившей 79-летнюю бабушку в том, что на нее навели порчу. Доверчивая пенсионерка поверила, что проклятие связано с ее сбережениями и принесла мошеннице все свои деньги – более миллиона рублей.

Доверчивая жительница Красноярска стала жертвой мошенницы – 79-летняя женщина лишилась крупной суммы денег и обратилась в полицию, стражи порядка нашли преступницу и теперь ее дело передано в суд, об этом в пятницу, 3 июля, сообщает пресс-служба МВД РФ.Как рассказали в ведомстве, все началось с того, что к пенсионерке на улице подошла незнакомка. Она убедила пожилую женщину, что на нее наложена порча, а спасти ее может только "очистка" сбережений.Жертва преступления сложила все имеющееся у нее деньги — 1,1 млн рублей, в конверт и пришла на встречу, назначенную на следующий день. Злоумышленница предложила поместить купюры в носок черного цвета, чтобы приступить к спасительному ритуалу.Пенсионерка отказалась выполнять это требование, и тогда преступница просто вырвала у нее из рук наличность, и убежала.Вскоре после описываемых событий "целительница" была задержана и стала фигурантом уголовного дела по статье "Грабеж". В полиции отметили, что ей может грозить от шести до двенадцати лет лишения свободы.Пенсионерке удалось вернуть меньшую часть похищенных средств – 235 тысяч рублей.