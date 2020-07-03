Власти города пообещали заняться благоустройством детских площадок во дворах Владимира. В частности, речь идёт о территории на Нижней Дуброве. В каком состоянии находится детская площадка

Власти города пообещали заняться благоустройством детских площадок во дворах Владимира. В частности, речь идёт о территории на Нижней Дуброве. В каком состоянии находится детская площадка возле домов 20, 22 и 24, мы рассказывали на минувшей неделе. Территория поросла высокой травой, а от игровых элементов осталась только горка с турниками. Надежда, жительница дома №20 по улице