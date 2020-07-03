Злоумышленница получала от неустановленного лица наркотические средства, после чего осуществляла их фасовку и дальнейшую реализацию путем их размещения в тайники-закладки...

СО МО МВД России «Щербинский» г. Москвы окончено производством уголовное дело по факту сбыта наркотических средств в крупном размере.В ходе расследования уголовного дела установлено, что злоумышленница получала от неустановленного лица наркотические средства, после чего осуществляла их фасовку и дальнейшую реализацию путем их размещения в тайники-закладки на территории Московского региона. При очередной попытке сбыта наркотических средств женщину задержали сотрудники полиции. В результате ее личного досмотра было обнаружено и изъято несколько свертков с веществом неизвестного происхождения. Кроме того, в ходе обыска по месту проживания задержанной, полицейские обнаружили и изъяли свертки с неизвестным веществом и электронные весы. Согласно заключению эксперта изъятое вещество является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой более 160 граммов.СО МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении 31-летней задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-89-78