Инцидент произошел около трех часов дня 10 июня. Аэробус российской S7 вылетел из Ростова-на-Дону в Москву и только набирал высоту 11,58 тысячи метров, тогда как следовавший из Осло в Дубай Боинг весь маршрут держался в эшелоне FL370 (11,27 тысячи метров).

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись пассажирские самолеты авиакомпаний S7 и Emirates. Лайнеры Airbus A320 и Boeing 777 разошлись в опасной близости друг от друга.Инцидент, по данным телеграмм-канала Aviaincidents, произошел около трех часов дня 10 июня. Аэробус российской S7 вылетел из Ростова-на-Дону в Москву и только набирал высоту 11,58 тысячи метров, тогда как следовавший из Осло в Дубай "Боинг" весь маршрут держался в эшелоне FL370 (11,27 тысячи метров).Диспетчеры вследствие ошибки допустили опасное сближение: при минимуме в 10 тысяч метров следовавшие навстречу друг другу лайнеры оказались на расстоянии в 7,2 тысячи метров, при этом разница высот составляла всего около 150 метров.Сработавшие в кабинах самолетов датчики опасного сближения и команды диспетчеров позволили экипажам разойтись. Первым, как видно на кадрах, изменил траекторию движения пилот российского борта, а спустя полминуты и экипаж Emirates."Сибирь 2126, снижайтесь, эшелон 350 немедленно, конфликтное движение!. Сибирь 2126, отверните вправо на 50 градусов!" — приводит телеграм канал "112" фрагмент переговоров диспетчера с экипажем S7.