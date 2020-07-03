Российские выпускники сдают сегодня первые единые госэкзамены. За парты в общей сложности сядут около 173 тысяч человек - они проверят свои знания по информатике, географии или литературе - это предметы по выбору.

Российские выпускники сдают сегодня первые единые госэкзамены. За парты в общей сложности сядут около 173 тысяч человек — они проверят свои знания по информатике, географии или литературе — это предметы по выбору.В этом году ЕГЭ проходит только для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы. Таких человек — порядка 714 тысяч. При этом десятки тысяч из них могут претендовать на льготы при поступлении. Это право они получили, участвуя в мероприятиях по борьбе с пандемией коронавируса, а также помогая пациентам, у которых выявили новую инфекцию.Таким абитуриентам добавят от 20 до 30 баллов к набранным на ЕГЭ, отмечает телеканал "Россия 24". Основной период единых госэкзаменов продлится до 25 июля.