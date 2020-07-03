Кафе и рестораны начали принимать посетителей в Самаре. В детских лагерях готовятся проводить первые смены. А фитнес-клубы ожидают открытия.

Кафе и рестораны начали принимать посетителей в Самаре. В детских лагерях готовятся проводить первые смены. А фитнес-клубы ожидают открытия.Сегодня на кухне 12 поваров, впервые с начала эпидемии. Вновь открытые кафе предлагают посетителям своё новое летнее меню. "Было сложно сидеть дома. Но мы наконец-то дождались и теперь вот отдыхаем", — признается Владислав Смирнов, житель Самары.По новому постановлению губернатора Самарской области в кафе и ресторанах теперь открыты не только летние веранды, но и внутренние залы. Правда, работают они на особых условиях. "Если помещение 100 квадратных метров, то соответственно делим на 4 и можем посадить 25 человек максимально, мы столы не убирали отдельно. Но где-то выставляем цветы, где-то специально не сажаем, чтобы было расстояние 1,5 метра между гостями", — рассказывает Рашид Салюков, соучредитель град-кафе "Пастернак".Регион возвращается к привычной жизни. С сегодняшнего дня начинается бронирование мест в детские лагеря. В этом году утро в "Волжанке" будет начинаться с измерения температуры. Вместо четырёх смен этим летом в детских лагерях примут всего две, сезон начнётся с 15 июля. "В лагере ежегодно в смену отдыхали по 175 детей, в этом году только 120, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы", — поясняет Юлия Федорова, директор ДОЛ "Волжанка".К приему детей всё готово. Оборудованы и комнаты для персонала. В целях безопасности во время смен, лагеря будут работать в режиме обсерватора. 21 день выходить за пределы территории будет запрещено даже сотрудникам. "Мы должны в это положение войти, это ведь наша работа, а дети тоже должны отдыхать в летний период", — считает Елена Верхова, заведующий производством ДОЛ "Волжанка".Теперь в Самаре разрешены и экскурсии. Правда, на открытом воздухе. Например, историю здания Самарского костёла можно услышать только снаружи. Вход внутрь группам пока запрещён.Оживает и туризм в Самарской области. С сегодняшнего дня экскурсии проводятся небольшим группам. Маршрутов много, программа составлена на весь июль. "Это самые красивые точки: теплоходные прогулки в Ширяево, Молодецкий курган. Вся вот эта красота, которая находится за пределами города, доступна для посещения, и мы хотим показать ее жителям и гостям города", — рассказывает Катерина Ревинская, руководитель агентства нестандартных экскурсий "Город-курорт".В Самарской области объявили отмену режима повышенной готовности. Показатель заболеваемости в регионе в три раза меньше, чем в среднем по стране. Если эпидемиологическая обстановка будет и дальше улучшаться, то в середине июля смогут открыть кинотеатры и фитнес-залы.