Один из раритетных автомобилей, стоящих у здания Музея советского детства, был поврежден неизвестными. Сотрудники учреждения обратились к населению. В официальном аккаунте музея в ..

Один из раритетных автомобилей, стоящих у здания Музея советского детства, был поврежден неизвестными. Сотрудники учреждения обратились к населению.В официальном аккаунте музея в "Инстаграм" появилось сообщение с фотографией вмятины на капоте машины. Работники учреждения подчеркнули: теперь они вынуждены написать предупреждение о том, что на кузовах автомобилей сидеть запрещено, пишет .