Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, который оправдал отца, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, который оправдал отца, подозреваемого в изнасиловании дочери.Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Как сообщил РИА Новости представитель суда, решение принято в связи с наличием процессуальных нарушений.В октябре 2019 года скорая помощь приехала на вызов полуторагодовалой девочке. Врач обнаружил кровотечение и направил ее в больницу, где гинеколог выявил травмы, свидетельствовавшие о насилии. В отношении отца девочки было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.На следствии мужчина заявил, что случайно поранил дочь, когда менял ей подгузник, но потом признался в совершенном насилии. Однако он указал, что надругался над ребенком не ради сексуального удовлетворения – "просто психанул" из-за ссоры с женой.Причем на суде жена выступила в защиту мужа. В семье помимо пострадавшей девочки есть еще двое старших детей.13 апреля Бугульминский районный суд Татарстана оправдал мужчину. По мнению суда, в материалах дела отсутствовали доказательства наличия у подсудимого прямого умысла на совершение насильственных действий в отношении ребенка. Однако гособвинение с таким решением не согласилось и и подало апелляцию. Прокуратура указала, что мужчина действовал с умыслом, и такие травмы невозможно нанести случайно.Дело взяла под свой контроль уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.