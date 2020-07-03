Первая половина тяжелого для всего мира 2020 года выдалась нелегкой и для постсоветского пространства.

Первая половина 2020 года выдалась нелегкой и для постсоветского пространства. Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией вируса COVID-19 и связанных с ней ограничений для многих видов бизнеса и населения, валюты развивающихся стран, включая валюты постсоветского пространства, оказались крайне рискованными активами и в первом полугодии все показали падение (в качестве данных ИАЦ "Альпари" использует официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты).По мнению эксперта Натальи Мильчаковой, наиболее запоминающимися экономическими событиями в мире в течение первых шести месяцев 2020 года стали принятие программ количественного смягчения (QE) в большинстве развитых стран, а также серия снижений процентных ставок Федеральной резервной системой США до коридора значений 0-0,25%.Однако резкого ослабления доллара по отношению к валютам постсоветских стран не произошло, наоборот, валютные трейдеры и часть населения этих стран стала рассматривать доллар США как тихую гавань на фоне потрясений, вызванных коронавирусом и опасений, что экономические потрясения могут повлечь за собой политическую нестабильность или обострение существующих внутренних проблем в экономике и социальной сфере.Основным лидером падения по отношению к доллару среди валют стран бывшего СССР за полугодие стал белорусский рубль, рухнувший за шесть месяцев на 12,18%. Почти догнали его по темпам снижения за полгода российский рубль (-11,5%) и украинская гривна (-11,26%). За тот же период несколько меньше упал киргизский сом (-8,52%). Узбекский сум и грузинский лари снизились за полгода на 6,54% и 6,19%, соответственно. Таджикский сомони и казахстанский тенге понизились, соответственно, на 5,99% и 5,26%.Лидеров роста за прошедшие полгода среди валют постсоветского пространства не наблюдалось. Наиболее стабильными в этом непростом периоде оказались валюты, где курсы жестко фиксированы центральным банком, а именно – азербайджанский и туркменский манат. И, наконец, менее чем на процент за полгода подешевели молдавский лей и армянский драм (на 0,11% и 0,55%, соответственно).Примечательно, что за прошедшие непростые полгода зависимость курсов валют постсоветских стран от степени распространения пандемии по стране или цен на сырье нами не была обнаружена. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в печальном рейтинге числа заразившихся коронавирусом на каждые 100 тысяч человек населения страны среди бывших союзных республик лидировали Молдавия, Белоруссия и Армения.Россия же занимала четвертое место, но и население у нее в разы превышает численность населения других постсоветских стран. Однако курсы валют этих стран показывали в первом полугодии совершенно разнонаправленную динамику. Обвал цен на нефть больше всего затронул экспортеров – Россию, Казахстан и Азербайджан, но динамика национальных валют этих стран тоже была неоднозначной.Кроме того, такие факторы как согласование Международным валютным фондом кредитов для Украины и Молдавии практически не повлияли на динамику их валют, так как, несмотря на это достаточно позитивное событие, динамика оказалась почти противоположной.Скорее всего, основным фактором, который влиял на курсы валют постсоветского пространства в первом полугодии, стала политика центральных банков по сдерживанию падения национальной валюты. Так, например, в России обменный курс рубля является плавающим, и рубль от более существенного обвала на фоне беспрецедентного падения цен на нефть удержало бюджетное правило, обязывающее продавать валюту на фоне падения цен на нефть.Мы прогнозируем на июль курс доллара США к рублю в рамках 67-72 рублей за доллар, а курс доллара к казахстанскому тенге в интервале 398-412 тенге за доллар.