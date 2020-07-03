Великобритания наряду с консорциумом частных инвесторов покупает 20-процентную долю в OneWeb за 500 миллионов долларов.

Консорциум с участием правительства Великобритании и индийского телекоммуникационного холдинга Bharti Global победил на состоявшемся в Нью-Йорке аукционе по покупке телекоммуникационной компании OneWeb, которая ранее подала заявление о банкротстве, сообщает BBC. За покупку 20%-й доли в OneWeb британское правительство предложило 500 миллионов долларов.Лондонская фирма, запустившая 74 спутника в космос, подала заявление о банкротстве 27 марта. За время существования компания привлекла около $3,3 миллиарда инвестиций от ряда крупных компаний, в числе которых SoftBank, Airbus SE и Qualcomm Inc.OneWeb занималась производством низкоорбитальных спутников, которые должны были доставить широкополосный доступ в сеть даже в очень удаленные точки планеты. Первый этап ввода в эксплуатацию подразумевал формирование начальной группировки и активацию первых демо-версий терминалов клиентов до конца 2020 года, а начало коммерческой эксплуатации для морской, авиационной, государственной и предпринимательской областей запланировано на 2021 год.Новые инвестиции Bharti Global, британских налогоплательщиков и других коммерческих партнеров теперь могут дать OneWeb второй шанс.Правительство надеется, что сеть спутников OneWeb сможет стать конкурентом Galileo, спутниковой системе навигации ЕС. Великобритания потеряла доступ к использованию Galileo в военных целях после выхода из Евросоюза.Изначально правительство хотело создать совершенно новую спутниковую систему, но проект получался бы слишком дорогим, и оно обратило внимание на OneWeb.Интерес британских министров, как утверждается, обусловлен двумя факторами. Спутники могут использоваться для внедрения сверхбыстрой широкополосной связи. Кроме того, группировка спутников OneWeb может также осуществлять определение координат, навигации и синхронизации.Если предположить, что на пути плана консорциума не будет никаких препонов, вскоре OneWeb сможет приступить к восстановлению уволенных сотрудников и возобновлению производства и запуска своих спутников. В настоящее время космические аппараты производятся во Флориде в партнерстве с европейским аэрокосмическим гигантом Airbus.Ведутся разговоры о том, что это производство, или, по крайней мере, часть его, в будущем будет перенесено в Великобританию в рамках новых договоренностей.Заявка британской стороны ждет одобрения в суде на следующей неделе, а также визу со стороны регулирующих органов США. После этого Британия наряду с консорциумом частных инвесторов получит 20-процентную долю в OneWeb.