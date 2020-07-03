03.07.2020

2020-07-03 11:15:04

Владимирские чиновники будут сдавать экзамен по русскому языку

Законопроект, который коснется всего российского чиновничества, готовит Минтруд.

В результате для поступления на государственную или муниципальную службу кандидатам необходимо будет сдать экзамен. Их проверят на знание правил и норм русского литературного языка, сообщили «Известия».

Работа над проектом закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке РФ» ведется по поручению президента, которое он дал в ноябре 2019 года. Кроме того, в Конституцию внесены поправка защищающая русский язык.