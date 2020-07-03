Он заработает через две недели

3 июля во Владимире на пешеходных переходах, где недавно были сбиты дети, начали устанавливать светофоры с вызывной кнопкой. Светофоры должны заработать на следующей неделе, сообщают в пресс-службе городской администрации.Первый светофор установили в районе дома №19 на улице Нижней Дуброве. Там 28 мая водитель «Шкоды» сбил 9-летнего мальчика, который, так и не выйдя из комы, .Второй – на пешеходном переходе в районе пересечения проспекта строителей и улицы Белоконской. По статистике, в 2019 году там произошло пять ДТП, в 2020 – три, к счастью, без жертв.По словам главы пресс-службы мэрии Александра Карпиловича, городские власти совместно с ГИБДД постоянно мониторят дорожную сеть, устанавливая новые объекты по мере их надобности. Особое внимание уделяется пешеходным переходам вблизи школ и детских садов, где дорожные службы монтируют дополнительные знаки, искусственные неровности, освещение, подсветку в формате «мигающий желтый».