03.07.2020

2020-07-03 21:45:03

Во Владимире несколько пешеходных переходов стали безопаснее

Гарантия безопасности для всех участников движения. На проблемных перекрестках Владимира устанавливают современные светофоры с кнопочным управлением. На обновленных участках городских дорог побывал и наш корреспондент Александр Сыпченко.

Теперь "умный" светофор есть и на этом печально известном переходе. Именно здесь, на улице Нижняя Дуброва 28 мая водитель из-за невнимательности сбил 9-летнего мальчика. Ребенок месяц пробыл в коме и умер, так и не приходя в сознание.

Жители ближайших домов до сих пор боятся отпускать своих детей одних. Сейчас чтобы перейти опасную дорогу, достаточно просто нажать кнопку. С этой задачей справится любой ребенок.

К сожалению, такой светофор на этом месте появился только после трагедии, хотя план по его установке чиновники обсуждали еще в начале года и даже заложили смету.

Наталья Ерасова, жительницы ул. Нижняя Дуброва: «Мы живем здесь, нам достаточно светофора и здесь, в принципе нормально, там я не знаю - надо или не надо. - А пешеходного перехода достаточно или надо было светофор установить? - Надо, нужен, была трагедия, мальчик же погиб».

А этот оживленный переход на пересечении улицы Белоконской и проспекта Строителей пользуется не менее дурной славой. Наезды и столкновения здесь происходят регулярно. Наш канал неоднократно обращал внимание властей на эту проблему. Буквально две недели на этом перекрестке также сбили школьника, к счастью ребенок получил лишь незначительные травмы. Комиссия по безопасности дорожного движения посчитала, что в месте, где сразу несколько образовательных учреждений кнопочный светофор также необходим.

Николай Дятлов, замдиректора Центра управления городскими дорогами: «Транспортные средства, движущиеся по проспекту Строителей со стороны улицы Горького в сторону улицы Чайковского будут останавливаться до перекрестка, пересечение с улицы Белоконской, тем самым машины смогут беспрепятственно выезжать на проспект Строителей в сторону улицы Горького».

В этом году в городе планируют установить еще 2 светофора. На пересечении Проспекта Ленина с улицей Ставровской и на круговом развороте между улицами Нижняя и Верхняя Дуброва. Общая сумма обустройства пешеходных переходов составит более 15 миллионов рублей. В мэрии решительно намерены ликвидировать все проблемные точки Владимира

Алексей Шумник, начальник Управления ЖКХ по г. Владимиру: «Планируем сделать светофор - это Добросельская и Егорова. Если в ГИБДД согласуют, решит, что он там действительно нужен, то, скорее всего, там будет тоже светофор».

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г.Владимира: «Самое главное задача - устанавливать светофоры именно там где мы наблюдаем наиболее напряженный автомобильный и пешеходный трафик».

Напомним, что в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Владимирская область ежегодно получает из госказны сотни миллионов рублей. Благодаря этому, согласно статистике ГИБДД, показатель смертности на дорогах существенно снизился

Александр Сыпченко, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»