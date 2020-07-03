Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова подскочило. За сутки в регионе зафиксировано 3 смерти от коронавируса. Об этом сообщает федеральный портал
<a href="https://33live.ru/novosti/03-07-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-prevysilo-45-tysyachi-chelovek-chislo-letalnyx-isxodov-uvelichilos-do-68.html" target="_blank">Во Владимирской области число заболевших коронавирусом превысило 4,5 тысячи человек, число летальных исходов увеличилось до 68</a> - Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова подскочило. За сутки в регионе зафиксировано 3 смерти от коронавируса. Об этом сообщает федеральный портал
[url=https://33live.ru/novosti/03-07-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-prevysilo-45-tysyachi-chelovek-chislo-letalnyx-isxodov-uvelichilos-do-68.html]Во Владимирской области число заболевших коронавирусом превысило 4,5 тысячи человек, число летальных исходов увеличилось до 68[/url] - Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова подскочило. За сутки в регионе зафиксировано 3 смерти от коронавируса. Об этом сообщает федеральный портал