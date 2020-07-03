Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова подскочило. За сутки в регионе зафиксировано 3 смерти от коронавируса. Об этом сообщает федеральный портал

Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова подскочило. За сутки в регионе зафиксировано 3 смерти от коронавируса. Об этом сообщает федеральный портал стопкоронафирус.рф. Таким образом количество умерших из-за КОВИДа в нашей области теперь 68. Новый психологический барьер область преодолела и по количеству заболевших – их число теперь превышает четыре с половиной тысячи. За