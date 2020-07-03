03.07.2020

2020-07-03 10:50:04

Во Владимирской области скончались 68 больных с коронавирусом

За минувшие сутки зарегистрированы три новые смерти.

За все время пандемии в регионе в течение суток регистрировалось от ) до 4 смертей заболевших новой коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки по состоянию на 3 июля 2020 года лабораторно подтверждено еще 49 случаев заболевания.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4505 случаев.